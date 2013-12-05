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مقتل شخصين والعثور على 3 جثث فى حوادث متفرقة بالموصل

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مقتل شخصين والعثور على 3 جثث فى حوادث متفرقة بالموصل مقتل شخصين والعثور على 3 جثث فى حوادث متفرقة بالموصل

اغتال مسلحون مجهولون طالبا جامعيا بإطلاق النار عليه، فيما قتل مواطن فى هجوم مسلح، كما عثر على ثلاث جثث قضوا رميا بالرصاص فى متفرقة بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، نحو 405 كم شمالى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى بالمحافظة، إن مسلحين مجهولين اغتالوا اليوم، الخميس، طالبا جامعيا بإطلاق نار عليه فى حى الحدباء شمالى الموصل، مشيرا إلى أن الضحية طالب فى المرحلة الثانية من كلية طب الأسنان بجامعة الموصل.

وأضاف المصدر أنه فى حادث آخر، اغتال مسلحون مجهولون مواطنا شبكيا بإطلاق النار عليه من مسدساتهم الخاصة فى تقاطع الأمن شرقى مدينة الموصل، فيما عثرت قوة أمنية على ثلاث جثث لأشخاص - أحدهم عنصر فى الصحوة والآخر طالب جامعى من أهالى بغداد والثالث متطوع بالجيش قضوا رميا بالرصاص - ملقاة على جانب طريق فى ناحية الشورة جنوب الموصل.

يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل، تشهد أعمال عنف بشكل يومى يتمثل فى تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين، مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

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