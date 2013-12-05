أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وزير العدل السنغالي: لن يُحكم على رئيس تشاد السابق بالإعدام

Google+ Print
وزير العدل السنغالي: لن يُحكم على رئيس تشاد السابق بالإعدام وزير العدل السنغالي: لن يُحكم على رئيس تشاد السابق بالإعدام

قال وزير العدل السنغالي، سيديكي كابا، الخميس، إن الرئيس التشادي السابق حسين هابري، الذي يوجد رهن الاعتقال بالسنغال بتهم تتعلق بالإبادة، لن يصدر في حقه حكم بالإعدام، نظرا لأن قانون البلاد ألغي عقوبة بالإعدام قبل سنوات.

وأضاف «كابا»، في تصريحات صحفية، أنه «لن يتدخل في سير المحاكمة، التي ستبدأ مطلع السنة المقبلة»، معتبرا أنه «إذا كان قضاة المحاكمة سنغاليين فإن جهات قضائية مختصة إقليمية ودولية تمت الاستعانة بها في هذه المحاكمة»، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت فاطمي هابري، زوجة الرئيس التشادي السابق، حسين هابري، اتهمت وزير العدل السنغالي سيديكي كابا بالسعي لتصفية زوجها الذي تحاكمه السلطات السنغالية بتهمة «ارتكاب جرائم إبادة بحق مواطنيه».

وتحتجز السنغال«هابري» منذ أواخر يونيو الماضي، وذلك بموجب اتفاق وقعته السلطات السنغالية مع الاتحاد الأفريقي في 19 ديسمبر الأول 2012 يسمح لها باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بمحاكمته، كما وقعت اتفاق تعاون قضائي مع تشاد من أجل تسهيل حركة قضاة المحكمة وتواصلهم مع المعنيين بالملف.

كان الرئيس التشادي السابق حسين هابري، لجأ إلى السنغال عام 1990 بعدما أطاح به الرئيس الحالي إدريس ديبي.

وتطالب منظمات حقوقية دولية وإقليمية بمحاكمة هابري، بتهمة جرائم تتعلق بـ«الإبادة» بحق مواطنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية