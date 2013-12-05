وزير العدل السنغالي: لن يُحكم على رئيس تشاد السابق بالإعدام

قال وزير العدل السنغالي، سيديكي كابا، الخميس، إن الرئيس التشادي السابق حسين هابري، الذي يوجد رهن الاعتقال بالسنغال بتهم تتعلق بالإبادة، لن يصدر في حقه حكم بالإعدام، نظرا لأن قانون البلاد ألغي عقوبة بالإعدام قبل سنوات.

وأضاف «كابا»، في تصريحات صحفية، أنه «لن يتدخل في سير المحاكمة، التي ستبدأ مطلع السنة المقبلة»، معتبرا أنه «إذا كان قضاة المحاكمة سنغاليين فإن جهات قضائية مختصة إقليمية ودولية تمت الاستعانة بها في هذه المحاكمة»، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت فاطمي هابري، زوجة الرئيس التشادي السابق، حسين هابري، اتهمت وزير العدل السنغالي سيديكي كابا بالسعي لتصفية زوجها الذي تحاكمه السلطات السنغالية بتهمة «ارتكاب جرائم إبادة بحق مواطنيه».

وتحتجز السنغال«هابري» منذ أواخر يونيو الماضي، وذلك بموجب اتفاق وقعته السلطات السنغالية مع الاتحاد الأفريقي في 19 ديسمبر الأول 2012 يسمح لها باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بمحاكمته، كما وقعت اتفاق تعاون قضائي مع تشاد من أجل تسهيل حركة قضاة المحكمة وتواصلهم مع المعنيين بالملف.

كان الرئيس التشادي السابق حسين هابري، لجأ إلى السنغال عام 1990 بعدما أطاح به الرئيس الحالي إدريس ديبي.

وتطالب منظمات حقوقية دولية وإقليمية بمحاكمة هابري، بتهمة جرائم تتعلق بـ«الإبادة» بحق مواطنيه.