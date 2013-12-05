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رسميا .. أحمد حسن يعتزل كرة القدم بعد الانضمام لجهاز المنتخب

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رسميا .. أحمد حسن يعتزل كرة القدم بعد الانضمام لجهاز المنتخب رسميا .. أحمد حسن يعتزل كرة القدم بعد الانضمام لجهاز المنتخب

قرر أحمد حسن لاعب وسط الزمالك اعتزال كرة القدم رسميا بعد انضمامه للجهاز الفني لمنتخب الأول.

وأعلن اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفني للمنتخب بالكامل والذي شهد انضمام الصقر في منصب مدير عام بعد مشوار حافل كلاعب.

ومثل الصقر منتخب مصر لما يقرب من 15 عاما وتوج بكأس الأمم الإفريقية أربع مرات من أصل ست حصل عليها الفراعنة.

وعلى مستوى الأندية لعب حسن لأسوان ثم الإسماعيلي قبل أن يخوض رحلة احترافية في تركيا مع كوجالي ودينزلي سبور وبيشكتاش ثم أندرلخت البلجيكي ومنه إلى الأهلي المصري ثم الزمالك.

ويمتلك أحمد حسن لقب عميد لاعبي العالم حيث يعد أكثر لاعبا شارك في مباريات دولية مع منتخب بلاده.

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