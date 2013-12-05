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من هو محمد سلام مدرب حراس مرمى المنتخب؟

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من هو محمد سلام مدرب حراس مرمى المنتخب؟ من هو محمد سلام مدرب حراس مرمى المنتخب؟

ضم الجهاز الفني لمنتخب محمد سلام في منصب مدرب حراس المرمى، وهو الاسم الذي بدا غامضا للكثيرون في تشكيل الجهاز.

وأعلن اتحاد الكرة يوم الخميس التشكيل الرسمي للجهاز الفني لمنتخب مصر الذي ضم شوقي غريب في منصب المدير الفني وعلاء نبيل مدرب عام وأسامة نبيه وعبد الستار صبري مدربين بالإضافة إلى سلام كمدرب حراس مرمى.

ويقدم FilGoal.com السيرة الذاتية لمدرب حراس المرمى الجديد:

- بدأ سلام مشواره مع الكرة كلاعب في صفوف الأوليمبي السكندري عام 1991 واختير في قائمة الأوليمبي التي شاركت في أولمبياد برشلونة 1992.

- زامل سلام نادر السيد وعصام عبد العظيم في حراسة مرمى المنتخب الأوليمبي.

- انضم سلام للمنتخب الأول عام 1996 تحت قيادة محسن صالح ولكنه لم يخض مباريات دولية رسمية.

- اعتزل سلام كرة القدم عام 2002 بعدما قضى أغلب مشواره كلاعب في الأوليمبي.

- بدأ سلام مشواره التدريبي في نادي سموحة وتدرج بين فرق الناشئين حتى وصل للفريق الأول.

- كان سلام ضمن الجهاز الفني للفريق ا|لأول بسموحة برفقة شوقي غريب وهو من رشحه للعمل معه في المنتخب الأول.

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