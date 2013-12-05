فتحي عن ترشحه للأفضل داخل القارة: أنا وأبو تريكة واحد

يشعر أحمد فتحي لاعب الأهلي بالفخر لترشحه للقب الأفضل داخل إفريقيا بجانب زميله محمد أبو تريكة وثلاثة لاعبين آخرين.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة النهائية للقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء وضمت أبو تريكة وفتحي ورينفورد كالابا ومابي مبوتو وصنداي مبا.

وقال فتحي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "أشعر بالفخر لترشحي لهذا اللقب، والأهم بالنسبة لي أن يظل مصريا سواء لي أو لأبوتريكة".

وتابع "لن أحزن لو حصل أبو تريكة على اللقب، على العكس سأعتبر أنني من حصل عليها وسأكون في قمة سعادتي لأن الجائزة ظلت مصرية داخل النادي الأهلي".

وتوج أبو تريكة بلقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء العام الماضي وينافس هذا العام على نفس اللقب بالإضافة إلى أفضل لاعب داخل وخارج القارة.

بينما ترشح فتحي للقب للمرة الأولى بعدما ساهم بقوة في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.