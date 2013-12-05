أخبار عاجلة

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فتحي عن ترشحه للأفضل داخل القارة: أنا وأبو تريكة واحد

Google+ Print
فتحي عن ترشحه للأفضل داخل القارة: أنا وأبو تريكة واحد فتحي عن ترشحه للأفضل داخل القارة: أنا وأبو تريكة واحد

يشعر أحمد فتحي لاعب الأهلي بالفخر لترشحه للقب الأفضل داخل إفريقيا بجانب زميله محمد أبو تريكة وثلاثة لاعبين آخرين.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة النهائية للقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء وضمت أبو تريكة وفتحي ورينفورد كالابا ومابي مبوتو وصنداي مبا.

وقال فتحي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "أشعر بالفخر لترشحي لهذا اللقب، والأهم بالنسبة لي أن يظل مصريا سواء لي أو لأبوتريكة".

وتابع "لن أحزن لو حصل أبو تريكة على اللقب، على العكس سأعتبر أنني من حصل عليها وسأكون في قمة سعادتي لأن الجائزة ظلت مصرية داخل النادي الأهلي".

وتوج أبو تريكة بلقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء العام الماضي وينافس هذا العام على نفس اللقب بالإضافة إلى أفضل لاعب داخل وخارج القارة.

بينما ترشح فتحي للقب للمرة الأولى بعدما ساهم بقوة في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع