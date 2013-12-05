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البدري: المدربون الكبار هم من يتولون المنتخب الأوليمبي

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البدري: المدربون الكبار هم من يتولون المنتخب الأوليمبي البدري: المدربون الكبار هم من يتولون المنتخب الأوليمبي

أوضح حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن أسباب قبوله تولي مسؤولية الفريق المصري دون 23 عاما، مشيرا إلى صعوبة المهمة التي كُلف بها.

وأعلن اتحاد الكرة عن تعيينه للبدري مديرا فنيا لمنتخب الأوليمبي وجهازه المعاون رسميا يوم الخميس.

وقال البدري لـFilGoal.com يوم الخميس: "تولي مسؤولية الأوليمبي مهمة استغرقت يومين من التفكير لسببين .. الأول أنني مرتبط بعقد مع أهلي طرابلس".

ورحل البدري عن أهلي طرابلس الليبي قبل استكمال تعاقده، وتم فسخ التعاقد بناء على بند يتيح الفرصة لمدرب الأهلي السابق للرحيل في حالة وصوله عرض للمنتخبات الوطنية.

وأضاف "السبب الثاني هو دراسة منطقة المنتخبات الأوليمبية حول العالم".

وتابع البدري "المنتخبات الأوليمبية عادة يدربها مدربين كبار، أحب العمل مع هذا السن وصناعة نجوم تنجح في تكوين زخيرة وماكينات للمنتخب الأول".

وتطرق البدري للحديث عن الجهاز المعاون وأشار "المجموعة المختارة محترمة وكفء وملتزمين وأتوسم فيهم الخير جميعا".

ويعاون البدري، أسامة عرابي في المدرب العام وهشام عبد المنعم مدرب مساعد وإبراهيم عبد العزيز مدربا لحراس المرمى.

ويبدأ البدري مشواره مع منتخب مصر الأوليمبي بتصفيات إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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