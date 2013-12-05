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مصدر عسكرى يمني: القبض على 2 من المهاجمين بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من “الدفاع”

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مصدر عسكرى يمني: القبض على 2 من المهاجمين بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من “الدفاع” مصدر عسكرى يمني: القبض على 2 من المهاجمين بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من “الدفاع”

االداخلية اليمنية

تمكنت قوات الجيش اليمني من القبض على اثنين من المهاجمين بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من مبنى وزارة الدفاع، حيث كانوا مختبئين.
> وقال مصدر عسكرى يمنى فى تصريح له مساء اليوم الخميس ، ان قوات الجيش تمكنت من القبض على المهاجمين، فيما تقوم القوات الخاصة بتفتيش المنازل المجاورة.
> وكان الجيش اليمنى قد تمكن من صدر هجوم على مبنى وزارة الدفاع لكنه اسفر عن مقتل وجرح العشرات من الجنود، فيما قتل معظم افراد الخلية المهاجمة والذين استخدموا سيارات مفخخة في هجومهم على الوزارة.
> وكانت الاشتباكات المسلحة قد تجددت مساء الخميس حول مقر وزارة الدفاع اليمنية (العرضي) بالعاصمة صنعاء ، لتصفية باقى الجيوب الارهابية المتحصنه حيث يوجد مسلحان على الأقل داخل أحد مبانى الوزارة ولديهما رهائن ، بعد أن كانت هدأت خلال ساعات القليلة بعد ظهر اليوم وحتى مغيب الشمس .
> وسمعت قبل المغرب اصوات تفجيرات وقذائف تخللتها اشتباكات بالنيران المتوسطة والرشاشة, داخل مقر الوزارة الذي كان مسرحا لهجوم عنيف بسيارات مفخخة وعناصر مسلحة اقتحمت الوزارة وأسفرت المواجهات الصباحية والتفجيرات عن مقتل العشرات من الجنود والأطباء والمرضى بينهم اجانب من جنسيات عدة.
> أكد مصدر يمنى مسئول مقتل عضو لجنة الانضباط والمعايير بمؤتمر الحوار، القاضي، عبدالجليل نعمان وزوجته، في حادث التفجير الذي استهدف مجمع وزارة الدفاع “العرضي” الخميس.
> وقال المصدر إن القاضي عبدالجليل نعمان وزوجته كانا يجريان فحوصات طبية في المستشفى، وقتلا جراء الأحداث التي وقعت الخميس داخل مجمع وزارة الدفاع ، أوضح مصدر عسكري أن معظم الضحايا هم من طاقم التمريض والدكاترة والمرضى الذين كانوا داخل مجمع الدفاع الطبي و “تعرضوا للتصفية بدم بارد” بتعبير المصدر. وسقط ضحايا كثر من أفراد الدائرة المالية المجاورة للمستشفى.
> أ ش أ

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