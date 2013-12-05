بالصور.. محافظ السويس يتفقد شركتي الهيدروكربون ولافارج تشجيعاً للاستثمار

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس بجولة للشركة المصرية للهيدروكربون للبتروكيمايات رافقه خلالها باسل الباز رئيس الشركة تفقد فيها الاعمال والانشاءات التي تتم تمهيدا لافتتاح الشركة وبداية الانتاج في يوليو 2014 .

كما تفقد محافظ السويس شركة لافارج للاسمنت بمنطقة القطامية رافقه خلالها سامي عبد القادرمديرعام الشركة تفقد فيها الافتتاح التجريبي لمعمل الجودة الاقليمي لمجموعة شركات لافارج والذي يخدم 35 دولة بالشرق الاوسط وافريقيا وتصل الي 64 دولة علي مستوي العالم العام القادم ، كما تفقد قطاعات ومصانع الشركة .

تأتي هذه الجولة تشجيعا من اللواء العربي السروي للاستثمار وتذليلا لاي عقبات تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالسويس بالاضافة الي التنسيق مع الشركات لتوفير فرصة عمل للشباب.

واكد المحافظ علي المسئولين بالشركتين بضرورة تعيين ابناء السويس بنسبة 80 % من العمالة الماهرة والفنية ، ورافقه في الجولة كل المهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد ومديري الاستثمار والاملاك والتخطيط العمراني والشئون القانونية وتشغيل الشباب والاعلام بالمحافظة.