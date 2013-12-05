رئيس جامعة جنوب الوادى يشارك فى مؤتمر "الفن المصرى القديم" بألمانيا

ترأس الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى وفد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبعض قيادات الهيئة المصرية للآثار بالأقصر للمشاركة فى المؤتمر الدولى، بجامعة فيسمار بشمال ألمانيا تحت عنوان تاريخ فن التصميم فى الفن المصرى القديم وأثره على التصميم المعاصر فى الفترة من 6 – 9 ديسمبر تحت رعاية الهيئة الألمانية للتبادل العلمى (daad).

وجاء فى بيان الجامعة الصادر، اليوم الخميس، أنه يأتى هذا المؤتمر فى إطار اتفاقية المشروع البحثى العلمى المشترك ما بين جامعة جنوب الوادى والتى يمثلها الدكتور صالح عبد المعطى عميد كلية السياحة والفنادق وجامعة فيسمار بألمانيا والتى تمثلها الدكتورة سوزان دايشر أستاذ التصميم والعمارة.