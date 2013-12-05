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فاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية فى نوفمبر

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فاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية فى نوفمبر فاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية فى نوفمبر

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس، إن الأسعار العالمية للأغذية لم تتغير تقريبا فى نوفمبر بعد ارتفاعها فى الشهر السابق عنه، ولكنها تراجعت 4.4 % على أساس سنوى.

وبلغ مؤشر المنظمة الذى يقيس التغيرات الشهرية فى سلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 206.3 نقطة فى المتوسط فى نوفمبر، بانخفاض طفيف مقارنة مع 206.6 نقطة فى أكتوبر، وذكرت فاو أن انخفاضا شديدا فى أسعار السكر الشهر الماضى قابله ارتفاع فى الزيوت.

وأضافت أنها تتوقع وصول مخزونات الحبوب العالمية إلى 572 مليون طن فى نهاية مواسم المحاصيل عام 2014 بارتفاع نسبته 13.4 % عن العام السابق.
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مصر 365

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