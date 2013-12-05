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"الوطنية لحقوق الإنسان" تطلق مبادرة "التعليم عن بعد"

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"الوطنية لحقوق الإنسان" تطلق مبادرة "التعليم عن بعد" "الوطنية لحقوق الإنسان" تطلق مبادرة "التعليم عن بعد"

قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن لجنة مركز المعلومات بالمنظمة ستطلق مبادرة التعليم الإلكترونى، "التعليم عن بعد".

وتتيح المبادرة لطلاب الجامعات والخريجين تلقى دورة تدريبية كاملة مع وجود عدة اختبارات وشهادة من المنظمة باجتياز تلك الدورات.

من جانبه، أشاد المهندس خالد عبد الحميد رئيس لجنة مركز المعلومات بالمنظمة، فى تصريحات صحفية، بمشروع التعليم الإليكترونى "التعليم عن بعد"، قائلا إنه ليس آخر طريق نسلكه.

وأضاف المهندس عبده على نائب رئيس اللجنة ومدير قسم البرمجة أن المنظمة بذلت مجهود جبار وعمل متواصل كفريق عمل متكامل، لإخراج هذا العمل على أكمل وجه لخدمة والنهوض بالمستوى الثقافى لأبنائها.

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