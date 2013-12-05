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دراسة: فيتامين "د" يلعب دوراً حاسماً فى حماية الدماغ والأنسجة

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دراسة: فيتامين "د" يلعب دوراً حاسماً فى حماية الدماغ والأنسجة دراسة: فيتامين "د" يلعب دوراً حاسماً فى حماية الدماغ والأنسجة

كشفت دراسة طبية جديدة أن فيتامين "د" لا يفيد سلامة العظام فحسب، بل إنه يلعب دوراً حاسماً فى حماية الدماغ والأنسجة.

أشرف على هذه الدراسة البروفسور آلاّن بوتّيرفيلد الباحث فى مركز بحوث السرطان "ماركى" فى المملكة المتحدة، ونشرتها مجلة "Free Radical Biology and Medicine" الأمريكية المتخصصة بنشر البحوث المتنوعة فى ميادين الطب وعلوم الأحياء.

وقام القائمون على الدراسة بتغذية فئران ذى أعمار متوسطة بأطعمة تفتقر لفيتامين "د" ، وعلى مدى فترة 4 إلى 5 أشهر .. ولاحظ الباحثون أن دماغ الفئران قد أصابه الضرر فى جذوره الحرة ، وانخفض مستوى الوظائف المعرفية فيه .

وأوضح المشرف على البحث بوتّيرفيلد هذا الإكتشاف قائلاً أن "مستوى مناسباً من فيتامين "د" ضرورى لاستباق الضرر الدماغى والذى يصيب الجذور وما يتبعه من أذى ، وتبعاته" المرضية الأخرى .

ويعتبر فيتامين "د" عنصراً فاعلاً فى المساعدة على مكافحة أمراض مختلفة كالسل ، وأمراض قلبية ، والسرطان ... ألخ . وأن وجود مستويات ضعيفة من الفيتامين ارتبط أيضاً بمرض "الزهايمر" .

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مصر 365