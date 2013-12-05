اتحاد الكرة يعتمد التشكيل النهائي لمنتخبي مصر الأول والأوليمبي

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة جمال علام ، اعتماد تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول والمنتخب الأوليمبي وفقا لاختيارات المدير الفنى لكل منتخب .

وقد تقرر أن يتشكل الجهاز الفنى للمنتخب الأول من شوقى غريب مديرا فنيا ، وعلاء نبيل مدربا عاما ، وعبد الستار صبرى وأسامة نبيه مساعدين للمدرب ، ومحمد سلام مدربا لحراس المرمى ، ويتولى أحمد حسن منصب مدير المنتخب ، على أن يبقى أفراد الجهاز الادارى والطبى في مناصبهم ، ويشرف على المنتخب حسن فريد نائب رئيس الاتحاد .

بينما يتكون الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى من حسام البدرى مديرا فنيا ، وأسامة عرابى مدربا عاما ، وهشام عبد المنعم مدربا مساعدا ، وإبراهيم عبد العزيز مدربا لحراس المرمى ، وقاسم قدرى مدربا للأحمال ، وأيمن حافظ مديرا إداريا ، وأسامة الشاعر طبيبا ، وياسر عبد العال للتدليك ، ومحمود حسن للمهمات ، ويشرف على المنتخب الأوليمبى حماده المصرى عضو مجلس الإدارة .

أ ش أ