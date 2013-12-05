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اتحاد الكرة يعتمد التشكيل النهائي لمنتخبي مصر الأول والأوليمبي

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اتحاد الكرة يعتمد التشكيل النهائي لمنتخبي مصر الأول والأوليمبي اتحاد الكرة يعتمد التشكيل النهائي لمنتخبي مصر الأول والأوليمبي

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة جمال علام ، اعتماد تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول والمنتخب الأوليمبي وفقا لاختيارات المدير الفنى لكل منتخب .

وقد تقرر أن يتشكل الجهاز الفنى للمنتخب الأول من شوقى غريب مديرا فنيا ، وعلاء نبيل مدربا عاما ، وعبد الستار صبرى وأسامة نبيه مساعدين للمدرب ، ومحمد سلام مدربا لحراس المرمى ، ويتولى أحمد حسن منصب مدير ، على أن يبقى أفراد الجهاز الادارى والطبى في مناصبهم ، ويشرف على المنتخب حسن فريد نائب رئيس الاتحاد .

بينما يتكون الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى من حسام البدرى مديرا فنيا ، وأسامة عرابى مدربا عاما ، وهشام عبد المنعم مدربا مساعدا ، وإبراهيم عبد العزيز مدربا لحراس المرمى ، وقاسم قدرى مدربا للأحمال ، وأيمن حافظ مديرا إداريا ، وأسامة الشاعر طبيبا ، وياسر عبد العال للتدليك ، ومحمود حسن للمهمات ، ويشرف على المنتخب الأوليمبى حماده المصرى عضو مجلس الإدارة .

أ ش أ

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