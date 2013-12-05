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الجمعيات الخيرية بالغردقة تحتقل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

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الجمعيات الخيرية بالغردقة تحتقل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الجمعيات الخيرية بالغردقة تحتقل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

احتفل العشرات من الجمعيات الخيرية ومؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الغردقة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة المئات من الاطفال المعاقين حيث اقيم الاحتفال بمنطقة عروض الدولفين بمنطقة خليج مكادي حيث تضمن يوم الاحتفال عروض فنية واكروبات للدلافين واسد البحر مع مدربين محترفين من روسيا .

واكد محمد عادل عباس انه لاول مرة يتم تنظيم هذا الاحتفال وتم نقل المشاركين لمنطقة الاحتفالات باتوبيسات خاصة وتكليف احد الشباب بالاشراف علي كل مجموعة .

واكد محمد شاهين مشرف عروض الدولفين ان نحو 100 شاب متطوع من شباب الكشافة والجمعيات الاهلية لتوزيع الهدايا علي الاطفال والمشاركة معهم في الاحتفالات واقامة عدد من المسابقات الرياضية والثقافية ومنحهم الجوائز.

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