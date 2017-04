نظمت مدرسة عصمت عفيفي الاعدادية بنات بأسيوط حملة تحت عنوان “ابتسم” وذلك لرسم الابتسامة على وجوه الطالبات والمعلمين .

وشاركت الفتيات مرتديات شعار المدرسة واضعين شعار “ابتسم” على ملابسهم للدعوة للابتسامة والتفاؤل ؛ وقمن بتوزيع شيكولاته وبالونات تم شرائها بالجهود الذاتية للطالبات واضعين بها عبارات وحكم مأثورة تدعو للتفاؤل والعمل بجد واخلاص وأطلقوا على الحملة عبارة “smile for me and for them”.