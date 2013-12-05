بدء اجتماعات اللجنة المعنية بإعداد الوثيقة العربية لحقوق المرأة بالبرلمان العربى

بدأت اليوم، الخميس، بالقاهرة اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربى، والمعنية بإعداد الوثيقة العربية لحقوق المرأة، وذلك برئاسة الدكتورة نوال الفاعورى، رئيس اللجنة.

وذكر بيان صحفى أصدره البرلمان العربى من مقره بالقاهرة أن هذا الاجتماع، الذى يستمر على مدى يومين، يأتى فى إطار إعداد البرلمان العربى لعقد مؤتمر خاص بإصدار وثيقة عربية موحدة لحقوق المرأة، والمزمع عقده فى يونيو 2014 فى دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدا لإصدار توصية بها تعرض على القمة العربية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار الإعداد للمؤتمر من خلال خمس ورش عمل تعقد فى عدد من الدول العربية، وتتناول المحاور: "الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والصحية، التعليمية والثقافية، والفتيات الشابات فى بلداننا العربية".

ولفت البيان إلى أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع التقرير الصادر عن ورشة العمل الأولى، والإعداد لورشة العمل الثانية الخاصة بالأوضاع السياسية للمرأة العربية، المقرّر انعقادها بالقاهرة خلال النصف الأول من شهر يناير 2014.

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