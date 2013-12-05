مقتل 8 عراقيين وإصابة 84 فى بعقوبة

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الخميس مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 84 اخرين فى حوادث عنف متفرقة فى مدينة بعقوبة 57 كم شمال شرق بغداد .

وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق بالقرب من احد المحال التجارية فى حى العسكرى وسط المقدادية شرقى بعقوبة انفجرت مستهدفة تجمعا للمدنيين ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين.

وأضافت المصادر أن انتحاريا يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه داخل محطة لتعبئة الوقود فى مركز ناحية قرة تبه شمال شرقى بعقوبة ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة اخرين غالبيتهم بحروق نتيجة انفجار إحدى المضخات النفطية.

وعلى صعيد اخر ، توفى مدنيان وأصيب 70 آخرون بينهم نساء وأطفال نتيجة تسممهم بالطعام الذى تم توزيعه بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين فى قرية بروانه الصغيرة فى قضاء المقدادية شرقى بعقوبة.