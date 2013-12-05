أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 8 عراقيين وإصابة 84 فى بعقوبة

Google+ Print
مقتل 8 عراقيين وإصابة 84 فى بعقوبة مقتل 8 عراقيين وإصابة 84 فى بعقوبة

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الخميس مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 84 اخرين فى عنف متفرقة فى مدينة بعقوبة 57 كم شمال شرق بغداد .

وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق بالقرب من احد المحال التجارية فى حى العسكرى وسط المقدادية شرقى بعقوبة انفجرت مستهدفة تجمعا للمدنيين ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين.

وأضافت المصادر أن انتحاريا يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه داخل محطة لتعبئة الوقود فى مركز ناحية قرة تبه شمال شرقى بعقوبة ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة اخرين غالبيتهم بحروق نتيجة انفجار إحدى المضخات النفطية.

وعلى صعيد اخر ، توفى مدنيان وأصيب 70 آخرون بينهم نساء وأطفال نتيجة تسممهم بالطعام الذى تم توزيعه بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين فى قرية بروانه الصغيرة فى قضاء المقدادية شرقى بعقوبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365