مقتل قاضٍ وزوجته فى اشتباكات "مجمع الدفاع" باليمن

قُتل قاضٍ يمنى وزوجته خلال الاشتباكات التى اندلعت بين الجيش اليمنى ومسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة، حاولوا اقتحام مبنى وزارة الدفاع، اليوم الخميس.

وقالت مصادر طبية إن من بين القتلى القاضى عبد الجليل نعمان، وزوجته أسماء على إثر عملية اقتحام مجمع وزارة الدفاع اليمنية، حيث كان يجريان فحوصات طبية فى مستشفى الوزارة.

والقاضى "عبد الجليل" هو أحد القضاة السبعة الذين اختارهم الرئيس اليمنى عبد ربه هادى منصور أعضاءً فى لجنة الانضباط بمؤتمر الحوار الوطنى، الذى يهدف إلى وضع حلول لـ9 قضايا تقف وراء أزمات اليمن، بينها قضية الجنوب، وقضية صعدة، وبناء الدولة وقضايا ذات صلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية.

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