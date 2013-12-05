ضبط 17 جوال دقيق مدعم باسوان قبل بيعها في السوق السوداء‎

تمكنت حملة من مباحث التموين باسوان ومباحث مركز نصر النوبة من ضبط 17 جوال دقيق مدعم مخصص للمخابز قام صاحب مخبز باخفائها فى كشك خشبي بجوار مخبزه لبيعها فى السوق السوداء .

وكانت معلومات وردت لمامور مركز شرطة نصر النوبة تفيد قيام بعض اصحاب المخابز ببيع جزء من حصتهم فى السوق السوداء وبعد التاكد من المعلومات قامت حملة مشتركة من مباحث المركز ومباحث التموين ، استهدفت المخابز البلدية المدعومة وتمكنت الحملة من ضبط (17) جوال من الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخابز البلديه باجمالى (850)كجم تقريبا، (5)جوال ردة باجمالى (125)كجم باحد الاكشاك الخشبية امام مخبز محمود مختار شريف المقيم بندر نصر النوبة مخالفا بذلك القانون رقم (109) لسنة 1980.

وبمواجهته بما اسفر عن الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء بازيد من السعر المقرر ، تحرر عن ذالك المحضر رقم (1833) جنح مركز نصر النوبة لسنة 2013 ، وجارى عرض المتهم على النيابة .