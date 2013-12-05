إيقاف أحمد عبد الظاهر 3 شهور محليا وعام دوليا

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد عبد الظاهر لاعب الأهلي لمدة ثلاثة شهور محليا وعام على الصعيد الدولي.

وكان اللاعب قد استخدم احتفالا سياسيا عندما سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة النهائية بدوري أبطال افريقيا والتي توج الأهلي بلقبها الشهر الماضي.

وقد خضع عبد الظاهر للتحقيقات من جانب لجنة الانضباط في مقر اتحاد الكرة بمعرفة المستشار كمال دياب وقدم فيها اللاعب اعتذاره عما بدر منه خلال هذه المباراة.

وشدد صاحب الـ 28 عاما على عدم تعاطيه السياسية وعدم انتماءه لأي حزب من الأحزاب السياسية.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فإن اللاعب تم ايقافه من جانب الاتحاد لمدة ثلاثة شهور محليا وعام على الصعيد الدولي.

وقد عاقب النادي الأهلي اللاعب بحرمانه من جزء من مستحقاته المالية ، كما أنه تم وضعه على لائحة المعروضين للبيع.

وحصل عبد الظاهر على عدد من العروض كان أكثرها جدية من جانب المريخ السوداني والذي رحب اللاعب بالدفاع عن الوانه.