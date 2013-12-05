باسم يوسف: الـ C B C باعتني

أعلن الإعلامي باسم يوسف أن قناة الـ"سي بي سي" باعته، ولم تسانده، واصفاً البيان الذي أصدرته القناة بأنه غريب، نافياً أن يكون قد أخلّ ببنود العقد معها.

يوسف الذي عاد إلى الساحة الإعلامية من جديد كضيف على برنامج "آخر الكلام"، للإعلامي يسري فوده قال إنه لم يخلَّ ببنود العقد مثلما قال البيان لأنّ كل ما وقع عليه هو "ورقة تؤكد أنه المسؤول مسؤولية كاملة عن محتوى برنامج "البرنامج" من الناحية القانونية".

لكن اللافت في مقابلة باسم أنّه برأ السلطات السياسية من التسبّب بإيقاف برنامجه، معلناً أنه يصدق السلطات الحالية، كما كان يصدق السلطات الحاكمة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

وأوضح باسم أن ما يحزنه هو ما شعر به، وقاله الأمريكي جون ستيورات، من أن الشعب المصري بدأ يفقد روح النكتة والدعابة، موضحاً أنه تأكد من النظرية التي تقول بأن النكتة تظلّ نكتة حتى تمسّ صاحبها، وساعتها تفقد معناها.

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