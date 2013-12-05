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جمهور عمرو دياب يدعوا لمقاطعة أغاني دنيا سمير غانم

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جمهور عمرو دياب يدعوا لمقاطعة أغاني دنيا سمير غانم جمهور عمرو دياب يدعوا لمقاطعة أغاني دنيا سمير غانم

وجدت دنيا سمير غانم نفسها فجأة تواجه سيلاً من الانتقادات من جمهور ، الذي شن حملة لمقاطعة الاستماع إلى أغنياتها الأخيرة، والسبب هو أن أغنية "قصة شتا" لدنيا حققت نسب استماع قياسية عبر موقع يوتيوب، حيث أصبحت في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد المستمعين، ونافست أغنية ليدي غاغا الأخيرة وكذلك أغنية مايلي سايرس، حيث وصل عدد مستميعها إلى سبعة ملايين في أسبوعين فقط.
الأمر الذي جعلها تتفوق على مشاهدي كليب "الليلة" لعمرو دياب بضعف نسبة المشاهدة رغم طرحه قبل أغنيتها بأكثر من أسبوعين، وهو ما سبب غضبا لجمهور عمرو الذي يحشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حاليا للاستماع إلى الأغنية كثيرا، كي تتفوق على دنيا، خصوصا وأنهم اعتادوا أن يكون نجمهم في المركز الأول دائما، وهو ما لم يحدث هذه المرة.
ومن جهته حاول الشاعر أمير طعيمة مؤلف الأغنية أن يوقف هذا الهجوم من خلال رسالة وجهها لجمهور عمرو دياب تشير إلى أن الأغنيات في النهاية أذواق، وأن تفوق دنيا هذه المرة ليس معناه تجاهل تاريخ عمرو في المجال الذي تجاوز الثلاثين عاما، إلا أنهم تمادوا في دعوتهم لمقاطعة أغنياتها.

 

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