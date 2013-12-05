مهرجان كشفي لمدارس جنوب سيناء على أنغام “تسلم الأيادي”

نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء مهرجان كشقى كبير شاركت فيه عدد كبير من الفرق الكشفية، وقد بدأ المهرجان بطابور سير بالأغاني الوطنية ومن بينها ”تسلم الأيادي تسلم يا جيش بلادي”.

وقدمت الفرق عروضاً للأعمال الكشفية المستمدة بالطبيعة ، كما أقامت معرض للمنتجات الكشفية.

وقد طافت الفرق الكشفية على أنغام الأغاني الوطنية شارع المحافظة حتى وصلت لمديرية التربية والتعليم، ونصبوا الخيام الكشفية وأدوا تحية العلم.

وقال طارق الترامسى، وكيل وزارة التربية والتعليم أن النشاط الكشفي في تقدم ملحوظ بجنوب سيناء، مشيراً إلى أن المحافظة تعد من المحافظات المتقدمة في الكشافة.

وأكد الترامسى أن مديرية التربية والتعليم سوف تنظم بالفرق الكشفية معسكرات خدمة عامة فى كل المدن لخدمة سيناء وتنمية روح الولاء لدى التلاميذ فى مشروعات الخدمة العامة.

وأكد الدكتور تامر الدالي، مسئول التربية الكشفية بوزارة التربية والتعليم أن وزارة التعليم مهتمة بتقديم معسكرات الكشافة بالمحافظات من أجل خدمة المجتمع وخلق مواطن ونشئ صالح، كما طالب المدارس بتسجيل الفرق الكشفية وممارسة أنشطة الكشافة.

ومن جانبه أكد جلال على سلام، موجه عام التربية الرياضية والكشفية بجنوب سيناء أن المهرجان الكشفي يهدف لتنمية هوايات الكشافين التي تساعدهم على الابتكار والابداع من خلال العمل الكشفي، مشيراً إلى أنه سوف يتم تقييم أعمال التلاميذ الكشفية من خلال المعارض التي تتم في المعسكر الكشفي.