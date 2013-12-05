وزيرة الصحة: تطوير 3 مستشفيات بسوهاج بتكلفة 64 مليون جنيه

شاركت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة أثناء زيارتها لمحافظة سوهاج واللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، صباح اليوم، فى مؤتمر أمراض وزراعة الكلى، والذى تقيمه الجمعية المصرية للأمراض وزراعة الكلى، بالاشتراك مع قسم أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة سوهاج، والذى يستمر لمدة يومين.

كما تفقدت الوزيرة مستشفى سوهاج العام بأقسامه المختلفة والاطمئنان علي أحوال المرضي بالمستشفى .

وأكد المحافظ علي أن زيارة وزيرة الصحة لسوهاج تأتي في إطار دعم منظومة الصحة بالصعيد عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة حيث أرسلت الوزارة منذ اسبوعين لجنة ضمت أكثر من 30 طبيب منتشرين في مختلف مستشفيات سوهاج للوقوف علي أهم المشكلات بها وقد وافقت الوزيرة علي تطوير 3 مستشفيات بصورة كاملة بمبلغ 64 مليون جنيها كما وافقت أيضا علي بناء مستشفى عام جديدة .

وقد قامت الوزيرة يرافقها المحافظ بزيارة مصابي حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم بموكب الوزيرة وعددهم خمسة افراد من الشرطة كما اطمأنت وكانت اصاباتهم طفيفة وخرجوا جمعيا من المستشفى ماعد احد المجندين باقي بالمستشفى لاستكمال العلاج .