وزير الإسكان: نحتاج 550 ألف وحدة سكنية سنويا لحل مشكلة الإسكان

قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة الحالية تعمل كل يوم على إنهاء وتنفيذ المشروعات، وذلك للتأكيد على أنها تسير فى الطريق الصحيح، وإن الحكومة الحالية تبنى حتى تنهض بالبلاد للأمام.

وأضاف محلب أن حل مشكلة الإسكان فى مصر لن تكون فى نظام واحد، بل تتطلب أنظمة متعددة، لافتا النظر إلى أن مصر فى حاجة لـ550 ألف وحدة سكنية سنويا، مؤكدا أن الحكومة الحالية أمام تحدٍّ كبير، ولكن تسعى لوضع سبل لحل المشكلة.

وأكد أن الصيانة للسكن جزء أساسى، وأن الحكم على السكن وجودته من خلال الصيانة.

من جانبه، قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه تم إسناد إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية لـ24 شركة مقاولات مصرية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الوحدات فى أغسطس المقبل.