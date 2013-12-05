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نقابة النقل البرى: وقف الترخيص لسيارات الأجرة غير مدروس

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نقابة النقل البرى: وقف الترخيص لسيارات الأجرة غير مدروس نقابة النقل البرى: وقف الترخيص لسيارات الأجرة غير مدروس

أكد أشرف الدوكار عضو مجلس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بوقف الترخيص للسيارات التى مضى على صناعتها 20 عاما غير مدروس، وكان يحتاج لدراسة متأنية قبل إصداره، خاصة أن عدد السيارات التى مضى على صناعتها 20 عاما يصل 10 إلى آلاف سيارة، تعمل فى مجال نقل الركاب ، ولا يمتلك مالكها الأموال الكافية لشراء سيارة جديدة .

وأضاف الدوكار، أنه كان يستوجب على الرئاسة والحكومة قبل إصدار مثل هذا القانون الجلوس مع جمعيات السائقين، والنقابات الممثلة لهم للتوصل لحلول بديلة يمكن من خلالها عدم التعرض لـ"أكل عيش السائقين".

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