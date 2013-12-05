بنك التعمير والإسكان: تمويل 42 ألف وحدة سكنية بلغ مليار و734 مليون جنيه

قال إبراهيم فرج، مدير مديرية الإسكان بالجيزة، إن إجمالى التكلفة الخاصة بالمشروع القومى للإسكان فى المحافظة بلغت 764 مليون جنيه، وتكلفة المرافق 160 مليون جنيه.

من جانبه، قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، خلال تسلم وحدات المرحلة الثانية من المشروع، إنه سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليمها بالكامل وأيضًا تم الانتهاء من المرحلة الثانية، وجار تسليم الوحدات اعتبارًا من اليوم، فيما يجرى العمل فى المرحلة الثالثة والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها فى أغسطس المقبل.

> وأضاف السباعى، أن البنك قام بتمويل 42 ألف وحدة سكنية بمبلغ مليار و734 مليون جنيه فى عدد من المدن الجديدة.