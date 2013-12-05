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"المصرية الكويتية": إنشاء مدينة جديدة باستثمارات 150 مليار جنيه

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"المصرية الكويتية": إنشاء مدينة جديدة باستثمارات 150 مليار جنيه "المصرية الكويتية": إنشاء مدينة جديدة باستثمارات 150 مليار جنيه

أكد أحمد عمران، رئيس الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، أن إقامة الملتقى المصرى الخليجى فى ظل الظروف الحالية دليل على أن فى أمان، الأمر الذى يشجعنا على مساندة الاقتصاد المصرى بما أوتينا من قوة، خاصة فى ضوء قيام بوضع وتعديل تشريعات جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشار "عمران"، خلال الملتقى المصرى الخليجى، إلى أن الشركة لديها مشروع بمصر على مساحة 26 ألف فدان، لإنشاء مدينة جديدة بتكلفة 150 مليار جنيه، لتصبح مشروعا يفتخر به المواطن الخليجى قبل المصرى، لافتاً إلى أن الشركة لديها شركاء مصريون برأس مال كويتى (90%) مصرى (10%).

وأشار "عمران" إلى أن هذا المشروع سيتم إقامته على خمس مراحل على مدى 25 عاماً، وسيتم البدء فيه بمجرد صدور قرار جمهورى بتحديد جهة الولاية على الأرض، مؤكداً أن الشركة مستعدة لدفع أى فروق فى الأسعار وفقاً للحكومة المصرية لنتمكن من استخدام الأرض فى نشاط عمرانى، سيعمل على توفير 250 ألف فرصة عمل.

وأوضح رئيس الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، أن المشروع سيخرج للنور خلال شهر ونصف، وفقاً لتعديل فى قانون رقم (5) لوزارة الاستثمار، ليتيح لجهة الولاية تحديد سعر الأرض، بالإضافة إلى إصدار حزمة تشريعات أخرى تعطى المستثمر مزيداً من المرونة، بالإضافة إلى أن المشروع سيكون مدينة متكاملة لشرائح B وC ، ولقد حرصنا على وضع قاعدة اقتصادية قبل توفير الوحدات السكنية.

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مصر 365

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