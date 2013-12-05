رئيس القابضة للنقل البرى: طرح مشروعين على القطاع الخاص

كشف اللواء إبراهيم يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، عن طرح مشروعين على القطاع الخاص والمستثمرين الخليجيين.

وأضاف يوسف، فى كلمته خلال الملتقى المصرى الخليجى، أن المشروع الأول هو مشروع حاويات شرق بورسعيد على بمساحة1200 متر، ستكون المشاركة فيه لرأس المال الوطنى بنسبة 75%، لافتاً إلى أن المشروع سيستغرق 3 سنوات.

وأوضح يوسف أن المشروع الثانى خاص بميناء القاهرة البرى، ويقع على مساحة 52 ألف متر مربع، ويشمل عناصر متعددة ويتبع لشركات النقل البرى، بالإضافة إلى اتساع جراجاته إلى نحو 1517 سيارة، إلى جانب مول تجارى مساحته 124 ألف متر مربع ومركز ترفيهى، مؤكدا انتهاء المشروع على الأرض التى تعود ملكيتها لمحافظة القاهرة، وهو جاهز للاستثمار، وجارى التفاوض مع بعض الخطوط الملاحية.