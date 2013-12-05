القابضة للصناعات الغذائية تطرح 3 مشروعات خلال الملتقى الخليجى المصرى

كشف حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن طرح 3 مشروعات استثمارية على المستثمرين خلال ثانى أيام المنتدى الاستثمارى الخليجى بثلاث قطاعات مختلفة.

أوضح كامل أن المشروع الأول يتمثل فى مول تجارى على طريق إسكندرية الزراعى تم بناؤه بالفعل، وتستهدف الشركة عرضه للإيجار أو المشاركة مع مستثمرين، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 30 مليون جنيه.

وأضاف رئيس القابضة للصناعات الغذائية أن المشروع الثانى تمثل فى مصنع الورق بمنطقة نجع حمادى للمساهمة فى تقليل الفجوة بين احتياجات السوق المحلية والاستيراد من الخارج، حيث يبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 200 ألف طن بينما نستورد نحو 600 ألف طن، مشيرًا إلى التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 750 مليون جنيه.

وقال كامل أن المشروع الثالث يتمثل فى وحدة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 6 ميجا وات وسيكون التعاون وفقًا لنظام الـPOT لتزويد إحدى المناطق الصناعية بالكهرباء اللازمة.

وأكد على وجود عدد من المشروعات التى تنتظر مناقشة الجهات المختصة للموافقة عليها ومنها مشروعات السكر مشيرًا إلى مشروعين بمحافظة أسوان الأول لإنتاج 150 ألف طن سكر سنويا من القصب والآخر مشروع متكامل يشتمل على مزارع سمكية وتربية حيوانية إلى جانب مزارع القب الخاصة بإنتاج السكر.