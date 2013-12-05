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ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة بيضاء في بورسعيد

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ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة بيضاء في بورسعيد ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة بيضاء في بورسعيد

المتهم بحوزته الاسلحة

القت مباحث الزهور القبض علي شقي خطر و بحوزته اسلحة بيضاء يهدد بها المواطنين و يبث فيهم الرعب .

و كان الرائد محمد سليمان ريئس مباحث الزهور قد تلقي معلومات من الواطنين بقيام شاب بفرض سيطرته علي المواطنين و تهديدهم .

و بعمل التحريات و باستئذان النيابة تمكن الرائد محمد سليمان – رئيس وحدة مباحث قسم الزهور ” عقب استصدار اذن من النيابة العامة” من ضبط المدعو محمد نبيل النبع – سن 25 سنة – صاحب محل بدائرة القسم ، وبحوزته  سيف كبير الحجم ، و 2 مطواة قرن غزال ، و خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم عرضه على النيابة العامة .

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