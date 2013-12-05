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مركز الصفا بالسويس يحتفل باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة

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مركز الصفا بالسويس يحتفل باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة مركز الصفا بالسويس يحتفل باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة

جانب من الاحتفالية

أقام مركز الصفا لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة التوفيقية بحى عتاقة صباح اليوم الخميس حفل خيري تحت شعار ” كلنا في حب السويس نتعاون جميعاً في الخير” بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه بمشاركة شباب السويس .

وقد شهد الاحتفال تفاعل كبير بين الشباب الذين كانوا من مختلف الانتمائات والكيانات السياسية ونشطاء ومواطنين دون أى انتمائات سياسية والأطفال.

فيما سادت أجواء احتفالية وبهجة رائعة أشاد بها الجميع ، حيث تم رسم الابتسامة علي شفاه ذوي الاحتياجات الخاصة وتم عمل حفلات غنائية ورسومات وعمل فقرات فنية وألعاب ترفيهية .

وخلال الاحتفال قام مسئولوا المركز بإصطحاب الشباب وتعريفهم علي نشاطات المركز و كيفية تقديم الدعم له لمواصلة طريق الخير و استكمال المشروع بداخله .

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