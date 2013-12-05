مركز الصفا بالسويس يحتفل باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة

أقام مركز الصفا لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة التوفيقية بحى عتاقة صباح اليوم الخميس حفل خيري تحت شعار ” كلنا في حب السويس نتعاون جميعاً في الخير” بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه بمشاركة شباب السويس .

وقد شهد الاحتفال تفاعل كبير بين الشباب الذين كانوا من مختلف الانتمائات والكيانات السياسية ونشطاء ومواطنين دون أى انتمائات سياسية والأطفال.

فيما سادت أجواء احتفالية وبهجة رائعة أشاد بها الجميع ، حيث تم رسم الابتسامة علي شفاه ذوي الاحتياجات الخاصة وتم عمل حفلات غنائية ورسومات وعمل فقرات فنية وألعاب ترفيهية .

وخلال الاحتفال قام مسئولوا المركز بإصطحاب الشباب وتعريفهم علي نشاطات المركز و كيفية تقديم الدعم له لمواصلة طريق الخير و استكمال المشروع بداخله .