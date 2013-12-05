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بالفيديو.. حقيقة ظهور السيسي في فيلم محمود ياسين

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بالفيديو.. حقيقة ظهور السيسي في فيلم محمود ياسين بالفيديو.. حقيقة ظهور السيسي في فيلم محمود ياسين

شكك عدد كبير من نشطاء الفيس بوك فى ظهور الفريق عبد الفتاح قبل أن يكون وزير للدفاع كـ "كومبارس" فى فيلم سينمائى قديم للفنان محمود ياسين ونجلاء فتحي وسمير صبري . واعتمدوا فى هذا على أن هذا الفيلم اصلا كان في عام 1974 وفي هذا الوقت لم يكن الفريق السيسي قد التحق بالقوات المسلحة بل كان مازال في هذا الوقت في الثانوية العامة كما قال البعض ان السيسي خريج عام 1977 الا ان الفيلم كان عام 1974 وان الذي بالفيلم عمره لا يقل عن 30 عام وكان عمر السيسي في ذلك الوقت اصغر من ذلك ، وبالتالي يتضح ان عمر السيسي ليس هو نفس عمر الشخص في الفيلم في ذلك الوقت ولا صوته هو نفس صوت السيسي ولكن هناك بعض الشبه بينهم.

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