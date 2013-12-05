44 مليون مصاب بالزهايمر حول العالم

أكدت "منظمة مرض الزهايمر"، أو الخرف، أنَّ عدد المصابين بالمرض حول العالم بلغ 44 مليون مصابا، مشيرة إلى أنَّ أعداد المصابين بهذا المرض سترتفع عام 2050 إلى ثلاثة أضعاف الرقم الحالى ليصبح 135 مليونا.

وكشف التقرير، الصادر عن المنظمة قبيل انعقاد قمة حول مرض الزهايمر فى العاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل، أنَّ المنظمة ستزيد من سبل الوقاية من المرض المنتشر بين كبار السن فى مجتمعات جنوب شرق آسيا والفقراء فى القارة الأفريقية.

ويعيش 38% من المصابين بمرض الخرف فى الدول الغنية، وتشير التقديرات إلى أنَّ الأرقام ستتغير عام 2050 لتصبح نسبة المصابين بمرض الخرف فى الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل 71%.