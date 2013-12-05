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منى أبو حمزة تتفوق على لوجين عمران ومهيرة عبد العزيز

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منى أبو حمزة تتفوق على لوجين عمران ومهيرة عبد العزيز منى أبو حمزة تتفوق على لوجين عمران ومهيرة عبد العزيز

تمّ تكريم الإعلامية منى أبو حمزة في احتفالية شركة أم سي الدولية، لنيلها جائزة "أفضل مذيعة عربية للعام 2013" بعد حصولها على أكبر عدد من التصويت في مواجهة مع كل من الإعلاميّتين لوجين عمران ومهيرة عبد العزيز في النهائيات. وقد قدّم لها فادي شبل مدير شركة أم سي الدولية الشهادة ودرع التكريم في حلقة "حديث البلد" لعدم تمكن منى من حضور الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي في كازينو لبنان.

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