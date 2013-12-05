من الاشرف السيدة العذراء أم زوجة الرئيس محمد مرسي

دشنت صفحة "إخوانى والإسلام عنوانى" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استطلاع رأى لأعضاء الصفحة تحت عنوان "من الأشرف" السيدة العذراء أم زوجة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت الصفحة في مقدمة الاستطلاع بعد فوز الدكتورمرسي على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في رأيك من الأشرف السيدة نجلاء زوجة الدكتور مرسي أم السيدة العذراء.

واحتدم النقاش بين أعضاء الصفحة على الاستطلاع فبينما أكد البعض أن الصفحة مخترقة؛ قال آخرون إن الاستطلاع استمرار للخزعبلات التي يؤمن بها شباب الإخوان ومناصروهم.

شبكةعيونالإخبارية

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