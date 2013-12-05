«المؤتمر» يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور.. ويؤيد «الفردي» في الانتخابات

أعلن المكتب السياسي لحزب المؤتمر، الخميس، دعمه أى اتجاه يسعى لتقصير المرحلة الانتقالية كما هو مقترح الآن بدمج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معلنًا دعمه نظام الانتخابات الفردي الكامل بنسبة 100%، واضعًا في الاعتبار المصلحة الوطنية في مساحات الدوائر الصغيرة.

وقرر المؤتمر التصويت بـ«نعم» على الدستور، بعد استطلاع للرأى أرسلته لجان المحافظات بالموافقة على الدستور.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية، إن حزبه يرحب بالمتابعة الدولية للاستفتاء.

في ذات السياق، قرر المجلس الرئاسي للحزب العربي للعدل والمساواة، الجناح السياسية للقبائل العربية، فى اجتماعه الأربعاء، التصويت بـ«نعم» على الدستور.

وقال في بيان له: «ندعو جميع أعضاء الحزب والقبائل العربية في مصر للخروج يوم الاستفتاء والتصويت بـ(نعم) للدستور»، مؤكدًا أن ذلك «سيؤدى إلى دعم خريطة الطريق، وهو رسالة للعالم الخارجي لتأكيد أن (30 يونيو) ثورة شعبية عبّرت عن إرادة الشعب المصري، وليست انقلابا عسكريا كما يدعي البعض».