مصدر بالآثار : نقل 6 من مسئولى آثار الهرم فى سرقة عينات “خرطوش خوفو”

أكد مصدر مسئول بوزارة الدولة لشئون الآثار بأن قراراً بنقل 6 من مسئولى منطقة آثار الهرم من بينهم مدير عام المنطقة قد صدر أمس، على خلفية قيام باحثين ألمان بسرقة عينات من عدة أماكن بمنطقة الهرم الأثرية.

> وأكد المصدر – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار قد أصدر القرار وتم نقل المسؤولين الستة إلى إدارة التوثيق الأثرى ، مشيراً إلى أن النيابة العامة مازالت تباشر التحقيقات فى تلك الواقعة.

كان باحثون ألمان قد قاموا بسرقة عينات من 3 أماكن أثرية مهمة بمنطقة آثار الهرم من بينها غرفة دفن الملك خوفو الموجودة فى الهرم الأكبر ، بالإضافة إلى عينات من خرطوش خوفو الموجود فى الغرف الخمس التى تعلو غرفة دفن الملك ، ومقبرة الطيور التى تقع غرب الهرم الأكبر.

أ ش أ