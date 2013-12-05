دراسة تربط بين الاضطرابات النفسية وزيادة مخاطر أمراض القلب

ارتبط الاكتئاب والقلب باضطرابات ذهنية، مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، إلا أنه الآن كشفت دراسة جديدة أن هناك علاقة بين مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية والإصابة بأمراض القلب التاجية.

وأوضح الباحثون بجامعتى "أدنبرة" و"ساوثهامبتون" فى المملكة المتحدة بالتعاون مع معهد"كارولينسكا" فى السويد، أن أمراض القلب التاجية والمعروفة باسم الشريان التاجى تحدث نتيجة تراكم الدهون فى الشرايين المؤدية إلى القلب، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض"، والتى كشفت عن وفاة 600 ألف شخص من أمراض فى القلب فى الولايات المتحدة سنويا، والذى يعد السبب الرئيسى للوفاة بين الرجال والسيدات.

> وفى هذه الدراسة الأخيرة، وجد الباحثون أن الرجال الذين يعانون من الاضطرابات النفسية لديهم خطر أعلى لتطوير مرض القلب التاجى، باستخدام بيانات السجلات الطبية بمستشفى السويد الوطنى، حيث تم تقييم أكثر من مليون سويدى ولدوا بين عامى 1950 و1976.

وكان هؤلاء الرجال قد خضعوا سابقا لتقييمات نفسية وطبية من قبل الجيش، وكان متوسط سن التجنيد 18 عاما، وتمت المتابعة فى وقت لاحق، وتبين أنهم منذ ما يقرب من22 عاما عانوا من مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية، المرتبطة بخطر أمراض الشرايين التاجية.

كما وجد الباحثون زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال الذين تم تشخيصهم فى سن الـ18، وكذلك فى أولئك الذين نقلوا لاحقا إلى المستشفى لعلاج الاضطرابات النفسية على وجه التحديد، وحددوا خطر متزايد لأمراض الشرايين التاجية عبر مجموعة واسعة من الأمراض النفسية، بما فى ذلك الفصام، والهوس الاكتئابى، والاكتئاب، والاضطرابات العصبية، واضطرابات الشخصية والاضطرابات الناجمة عن تعاطى المواد المخدرة.