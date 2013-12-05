بركات: فرص الأهلي صعبة في المونديال.. فلا أحد يدك بايرن غيري

يرى محمد بركات نجم الكرة المصرية والذي اعتزل في الصيف الماضي أن حظوظ فريقه السابق الأهلي صعبة في كأس العالم للأندية.

الأهلي يلتقي جوانزو الصيني يوم 14 ديسمبر في افتتاح مسيرة الفريق الأحمر بمونديال الأندية الذي يقام بالمغرب.. وإن فاز الرفاق القدامى لبركات سيواجهون بايرن ميونيخ الألماني.

وقال بركات عبر قناة النهار الرياضية: "المهمة صعبة للغاية على الأهلي هذه المرة".

وأوضح الزئبقي "الفريق الصيني قوي، يدربه مارتشيللو ليبي، ويملك محترفين على مستوى مرتفع للغاية".

وتابع "ثم إن تأهل الأهلي سيلتقي بايرن ميونيخ.. وهي منافسة صعبة".

وأتم باسما "لا تنسى أن الوحيد الذي يسجل في مرمى بايرن ميونيخ هو أنا".

وكان بركات قد دك شباك بايرن ميونيخ خلال مواجهة ودية جمعت الفريق الألماني والأهلي وانتهت للبافاري بنتيجة 2-1.