رويترز: مثول ماهر ودومة أمام النيابة يؤكد خنق الاحتجاج السلمي في مصر

ادعت وكالة رويترز أن مصر تمضي قدمًا لخنق حق الاحتجاج بسبب قانون التظاهر الجديد الذي أقرته الحكومة المؤقتة.

وأشارت الوكالة إلى مثول نشطاء علمانيين أمام النيابة العامة بتهمة عقد مسيرات احتجاجية دون إذن مسبق من السلطات الأمنية المختصة، والاعتداء على الشرطة.

وأوضحت الوكالة أن ثلاثة من الناشطين مثلوا للمحاكمة، وأول حالة يطبق فيها قانون التظاهر الجديد الذي لاقي انتقادات واسعة بخنق حق الاحتجاج السلمي في البلاد.

وأضافت أن النشطاء الثلاثة الذين تم قبض عليهم هم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل الذى ساهم في إشعال ثورة 2011 ضد الرئيس السبق حسني مبارك، والناشط أحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح.

شبكةعيونالإخبارية

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