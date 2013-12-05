الكاف يشرح أسباب اختيار 10 مرشحين لجائزة أفضل لاعب

حرص الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على شرح أسباب ترشيح عشرة لاعبين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2013.

عشرة لاعبين يتقدمهم محمد أبو تريكة من أصل 25 لاعبا شكلوا القائمة النهائية للجائزة التي من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بها يوم التاسع من يناير المقبل.

ويطرح FilGoal.com في التقرير التالي الأسباب التي ساهمت في ترشيح الكاف هؤلاء اللاعبين لجائزة الأفضل.

محمد أبو تريكة

مع نهاية مسيرته، يثبت أبو تريكة أنه مازال قادرا على العطاء بعد أن أحرز ستة أهداف لمنتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم وبلوغه المباراة رقم 100 مع الفراعنة.

ومع الأهلي كان له دورا مؤثر في تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة رغم توقف النشاط، بإحرازه هدفا في مرمى أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في النهائي.

أحمد موسى

أحد لاعبي منتخب نيجيريا الفائز بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2013، وشارك مع النسور في كأس القارات وتأهل معهم لكأس العالم 2014.

فاز مع سسكا موسكو بكل ألقاب روسيا (الدوري - الكأس - السوبر)، كما حقق انطلاقة قوية في بداية الموسم الجديد بإحرازه خمسة أهداف.

أسامواه جيان

هداف منتخب غانا المتأهل لكأس العالم 2014 في التصفيات برصيد ستة أهداف، ووصل مع النجوم السوداء إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

أنهى الموسم الماضي على قمة ترتيب هدافي الدوري الإماراتي مع العين برصيد 30 هدفا، مساهما في فوز فريقه بلقب الدوري.

ديديه دروجبا

رغم بلوغه الـ35 من العمر، لم يفقد دروجبا بريقه مساهما في قيادة منتخب كوت ديفوار إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل، محرزا ثلاثة أهداف في التصفيات.

عاد من رحلة احترافية ضعيفة المستوى في الصين، إلى أوروبا عبر بوابة جالاتا سراي التركي، وفي نصف موسم فقط أحرز تسعة أهداف في مختلف البطولات بما فيهم دوري أبطال أوروبا.

إيمانويل إيمينكي

المهاجم الأساسي لمنتخب نيجيريا وهداف كأس الأمم الإفريقية الأخيرة برصيد أربعة أهداف ساهمت في حسم النسور الخضر للقب.

عاد من إصابة منعته من المشاركة في كأس القارات ليحرز ثلاثة أهداف في التصفيات ساعدت نيجيريا على التأهل للمونديال، مع إحرازه ثلاثة أهداف في الموسم الجديد مع فينرباهتشة التركي.

جون أوبي ميكيل

لقب دوري أوروبي مع تشيلسي، لقب كأس أمم إفريقيا مع نيجيريا، كسر سوء حظه في الدوري الإنجليزي بإحرازه أول أهدافه بالبطولة في مرمى فولام بعد خوضه 185 مباراة.

ساهم في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2014، وأحرز هدفا في مرمى أوروجواي في كأس القارات، كلها أسباب جعلت صاحب الـ26 عاما مرشحا للجائزة.

جوناثان بتروبيا

النجم الأول لمنتخب بوركينا فاسو والذي قاد منتخب بلاده صاحب المستوى المتواضع كرويا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2013.

يقدم مستويات جيدة مع فريقه ستاد رين في الدروي الفرنسي، وظهر خلال الموسم الجاري في عشر مباريات.

بيير إمريك أوبميانج

الجابوني الذي يعد أسرع لاعب في العالم، ثاني هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الماضي مع سانت إيتيان برصيد 19 هدفا.

ظهر بشكل رائع مع بروسيا دورتموند الألماني في الموسم الجاري محرزا ثمانية أهداف، ومحققا لقب السوبر الألماني على حساب بايرن ميونيخ.

فينسنت إنياما

كل إنجازات منتخب نيجيريا الأخيرة لا يمكن إغفال دور حارس المرمى المخضرم فيها، بصمته ظاهرة في فوز النسور الخضر بكأس أمم إفريقيا وأدائهم الجيد في كأس القارات وتأهلهم للمونديال.

شهد الموسم الماضي تحقيقه رقما خاصا مع ليل الفرنسي، بالمحافظة على نظافة شباكه 14 مباراة من أصل 16 بواقع 1035 دقيقة لعب.

يايا توريه

الفائز بلقب أفضل لاعب إفريقي أخر عامين، له أربعة أهداف مع منتخب كوت ديفوار في التصفيات التي تأهل عنها الأفيال إلى كأس العالم بالبرازيل.

بات من أهم أعمدة فريق مانشستر سيتي، وأحرز مع الفريق خلال الموسم الجاري خمسة أهداف في 11 مباراة.