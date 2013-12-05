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محمد خيي يرقص ليلة تكريمه في مراكش

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محمد خيي يرقص ليلة تكريمه في مراكش محمد خيي يرقص ليلة تكريمه في مراكش

احتفى مهرجان الفيلم بمراكش في دورته الثالثة عشر بالممثل المغربي محمد خيي في لحظة تكريم مفعمة بشهادة اعتراف من المهرجان لفنان مميز طبع عالم الفن السابع في المغرب . وقدم خيي صديقه الممثل القدير محمد البسطاوي الذي ذكّر بمشوار خيي الحافل بالعطاء وقدرته على تقمص كل الأدوار ببراعة وخصاله الإنسانية الكبرى. ودخل خيي قاعة قصر المؤتمرات تحت وابل من التصفيقات الحارة من الجمهور الذي حجّ بكثافة لحضور لحظة التكريم ، وتفاعل الممثل مع حرارة الاستقبال وجو الموسيقى الشعبية ليرقص سعادة وهو يحيي جمهور مراكش ، كما ردد جانب من أصدقائه الممثلين خاصة محمد الشوبي عبارة مغربية حماسية بالهتاف عالياً "يا خيي قالت لك أمك سير الله يرضي عليك" ، وهي العبارة التي ردّدها الممثل أمام عدسات المصورين وهو يمرّ على السجاد الأحمر ، كما عبّرت زوجة البسطاوي الممثلة سعاد النجار بزغرودة عن فرحها بتتويج خيي ، وبدا خيي سعيداً متزناً. ووزّع الشكر على كل المنظمين وعلى رأسهم الملك محمد االسادس والأمير مولاي رشيد رئيس المهرجان ولميليتا توسكان مديرة المهرجان دون أن ينسي رفيقة دربه وابنتيه شيماء ورانيا ، تلا التكريم عرض الفيلم المغربي "سعيد الناصري" الذي يعرض ضمن أفلام نبضة. فكانت ليلة الخامس من المهرجان ليلة مغربية متألقة أبانت أن الجمهور المغربي معتز بأبنائه ويشجع فنانيه الدين يحترمون عملهم ويصرّون على مغربيتهم .

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سيدتي