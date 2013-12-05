لماذا يرفض منذر رياحنة عالمية خالد النبوي؟

أكد الفنان الأردني منذر رياحنه أنه لا يحب العالمية ولا يتطلع إليها. ويرفض أن يكون عالمياً بدور إرهابي في أي من الأعمال. وكان ذلك ردّاً على سؤال وجّه إليه في اتصال هاتفي معه لبرنامج showbiz على "روتانا" مصرية حيث أوضح أنه عالمي في وطنه الأردن وفي مصر.

اللافت أن منذر بهذا التصريح يهاجم الفنان خالد النبوي ولكن دون أن يذكر اسمه خاصة وأن هذا الأخير سبق وجسّد شخصية إرهابي في الفيلم الأمريكي العالمي "The citizen"حيث جسّد شخصية مواطناً لبنانياً يظل طيلة أحداث الفيلم باحثاً عن الجنسية الأمريكية التي تواجه إجراءات وعقبات عديدة خاصة بعد حادث 11 سبتمبر. ومع مرور الأحداث تنظر له السلطات الأمريكية على أنه إرهابي.

الفيلم من بطولة خالد النبوي وأغنيس بروكنير وريزوان مانيغ وويليام أثيرتون، وهو عن قصة من تأليف غازمان براون وسمير يونس وسام قاضي وإخراج الأخير.

على الجانب الآخر أوضح منذر أنه لا يعلم توقيت عرض فيلم"جرسونيرة" مع غادة عبد الرازق ونضال الشافعي موضحاً أن هذا العمل يعدّ تحدياً حيث أنه فيلم غريب من نوعه يقوم على أداء ثلاثة ممثلين فقط في لوكيشن واحد وبينهما منافسة في الأداء لكنها منافسة بحب. وتحدث رياحنه عن مسلسله الأخير "العقرب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي قائلاً إنه لم يفشل مثلما يقال بل كانت نسبة مشاهدته معقولة إلى حد ما. ولكن الأحداث السياسة التي شهدتها المنطقة العربية كلها ساهمت في عدم تحقيق نسبة النجاح المتوقعة له رافضاً أن يقال إن زحمة المسلسلات كانت سبباً في عدم تحقيقه لمشاهدة كبيرة واستشهد بمسلسله "خطوط حمراء" الذي شارك في بطولته مع أحمد السقا أنه كان وسط زخم درامي كبير. لكنه نجح على كافة المستويات. وعن حقيقة مشاركته في المسلسل التاريخي "الملك النمرود" مع المنتج عادل حسني قال إنه لم يقرر بعد وإن كان يحب الأعمال التاريخية بشكل كبير.