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Sofia Vergara أغلى نجمات التلفزيون لعام 2013

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Sofia Vergara أغلى نجمات التلفزيون لعام 2013 Sofia Vergara أغلى نجمات التلفزيون لعام 2013

بعد أن توجّت مجلة Forbes سابقاً الممثل Robert Downey Jr الأغلى أجراً بين الممثلين الرجال، لعام 2013، بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي، والنجمة Angelina Jolie الأغلى أجراً بين النساء، بمبلغ 33 مليون دولار أمريكي، عادت اليوم لتتوجّ نجمة التلفزيون Sofia Vergara كالممثلة الأغلى أجراً، بمبلغ 30 مليون دولار.
وقد حصلت Sofia Vergara، نجمة برنامج Modern Family، على هذا المبلغ، بين حزيران 2012 وحزيران 2013، إذ تحصل على 175 ألف دولار لقاء كلّ حلقة تعرضها، إضافة الى الإعلانات التي تقدّمها، مثل إعلان شركة "بيبسي".
وتفوّقت Sofia على Ashton Kutcher الأغلى أجراً في فئة الشباب"، بمبلغ 24 مليون دولار أمريكي، بفارق 6 ملايين دولار أمريكي.
ورغم أنAshton يتقاضى أجراً أعلى من Sofia، بدل كلّ حلقة يقدّمها من "Two And A Half Men"، إلا أنّ ليس لديه مصادر أخرى مثلها ليجني منها.
ويأتي في المرتبة الثالثة Jon Cryer، بمبلغ 21 مليون دولار، في حين احتلت المرأة الثانية، وهي Kaley Cuoco المرتبة العاشرة، بمبلغ 11 مليون دولار أمريكي.

 

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