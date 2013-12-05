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مرضى فلسطينيون يتظاهرون قبالة معبر رفح جنوب غزة للمطالبة بإعادة تشغيله

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مرضى فلسطينيون يتظاهرون قبالة معبر رفح جنوب غزة للمطالبة بإعادة تشغيله مرضى فلسطينيون يتظاهرون قبالة معبر رفح جنوب غزة للمطالبة بإعادة تشغيله

تظاهر عشرات المرضى الفلسطينيين اليوم، الخميس، قبالة معبر رفح البرى بين قطاع غزة ومصر، لمطالبة السلطات بإعادة تشغيل المعبر.

ورفع المتظاهرون، بدعوة من اللجنة الوطنية لرفع الحصار التابعة لحركة "حماس"، أعلاما فلسطينية ولافتات تدعو إلى إنهاء حصار قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل دائم أمام سفر المرضى والعالقين، وتضمنت المظاهرة إطلاق بالونات تحمل أسماء المرضى فى السماء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى حكومة حركة حماس المقالة أشرف القدرة، خلال المظاهرة، إن تكرار إغلاق معبر رفح "حرم مرضى غزة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية التى تحملها قوافل الإغاثة التى كانت تزور غزة".
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