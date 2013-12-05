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مستشفى "رويال فرى" بلندن: مضخة تسحب السوائل الزائدة من البطن

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مستشفى "رويال فرى" بلندن: مضخة تسحب السوائل الزائدة من البطن مستشفى "رويال فرى" بلندن: مضخة تسحب السوائل الزائدة من البطن

يقوم الأطباء فى مستشفى "رويال فرى" فى لندن بتجربة جهاز جديد، عبارة عن مضخة تخفف الألم الناتج من الآثار الجانبية الشائعة لمرض الكبد.

وتجرى تجربة الجهاز على المرضى بالمستشفى، حيث تمتص المضخة السوائل الزائدة التى تتراكم فى منطقة البطن، بعد فشل الكبد وتحويلها إلى المثانة، وإخراجها مع البول.
> وأشارت "بى.بى.سى" إلى أن زرع الكبد ربما يكون هو الخيار الوحيد للمرضى المصابين بالتليف الكبدى، ويقول الأطباء، إن المضخة توفر الوقت وربما تسمح للكبد بالتعافى وتجنب الحاجة لعملية زرع كبد.

وحتى الآن تم تركيب المضخة لثمانية مرضى فى مستشفى "رويال فرى"، ويتم وضع المضخة "ألفابمب" تحت جلد البطن، ويتم توصيلها بأنبوبين صغيرين للقيام بعملية سحب السوائل.

وأوضحت الشبكة، أنه عندما يصاب المرضى بالتليف الكبدى يتوقف الكبد والكليتين عن العمل بشكل سليم، وتتجمع لترات من السوائل فى حالة الاستسقاء، داخل تجويف البطن مما يجعل المريض يبدو وكأنه "حامل"، كما تسبب آلاما حادة ويضطر المريض إلى التردد على المستشفى أسبوعيا، أو مرتين شهريا لسحب السوائل من البطن.

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