أبحاث طبية: نقص مستوى فيتامين "د" يسبب تلف خلايا المخ

يلعب فيتامين "د" دورا هاما فى الحفاظ على صحة العظام، إلا أن أحدث الأبحاث الطبية، أشارت إلى أن نقص هذا الفيتامين الهام لا يعمل على إضعاف العظام، بل على تلف خلايا المخ والأعضاء الأخرى أيضا.

وأظهرت نتائج الأبحاث المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "الأحياء والطب والشوارد الحرة"، والتى أجريت على فئران التجارب، حيث تمت تغذيتهم فى منتصف العمر بنظام غذائى منخفض من فيتامين"د" لعدة أشهر لمراقبة أضرار الشوارد الحرة على المخ .

وأشارت المتابعة إلى أن الفئران الذين عانوا من نقص فى مستوى فيتامين "د" فى أجسامهم، عانوا من التأثير الضار للجذور الشاردة خاصة على وظائف المخ، بالمقارنة بالفئران الذين أدوا بشكل سليم ومتوازن ممن لم يعانوا من نقص فى هذا الفيتامين، بالإضافة إلى تمتعهم بالأداء الإدراكى والتعليمى والذاكرة .

ويقول الباحثون، إنه تم العثور على العديد من البروتينات فى المخ التى تلعب دورا سلبيا أيضا بدورها فى التدهور المعرفى بين الفئران الذين يعانون من نقص فى مستوى فيتامين "د" فى أجسامهم .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه أحدث الإحصاءات على تزايد نقص فيتامين "د" بين الأمريكيين بصورة كبيرة، وهو ما يستدعى عدم التقليل من آثارها الضارة عل المخ والشيخوخة