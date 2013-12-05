منسق “تحرر” المحامين: لسنا إخوان .. ومن حقنا سحب الثقة من سامح عاشور

أكد المحامي أحمد فرغلي منسق حملة “تحرر” أنه من حق الحملة قانونا المطالبة بسحب الثقة من النقيب طبقا للمادة 127 من قانون المحاماة، نافيا الاتهامات الموجهة للحملة أنها تابعة للإخوان، واصفا إياها بغير الصحيحة .

وأضاف فرغلي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا أن سبب المطالبة بسحب الثفة جاء اعتراضا على أداء المجلس وفشله -على حد وصفه-، كما قال : المجلس لا يوفر الرعاية الكاملة للمحامين، وزيادة الاشتراكات لا تعود بالنفع عليهم بأي شكل، والمجلس يتعامل بعدم شفافية مع أعضاء النقابة .

المراسل : بكر الشرقاوي ومحمد عيسى