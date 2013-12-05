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السويس لتصنيع البترول تكرم الفائزين ببطولة الجمهورية

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السويس لتصنيع البترول تكرم الفائزين ببطولة الجمهورية السويس لتصنيع البترول تكرم الفائزين ببطولة الجمهورية

 

ديوان محافظة السويس

أقام المهندس محمد عرابى رئيس مجلس ادارة شركة السويس لتصنيع البترول حفل صبح اليوم بمقر الشركة قام من خلالها تكريم الفائزين فى بطولة الجمهورية رقم 46 للشركات لعام 2013 وتسليمهم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وكأس البطولة وذلك من خلال اقامة حفل تكريم .
> وطالب عرابي فى بيان أعلامي صادر عن الشركة من الفائزين والعمال بالشركة بضرورة بزل أقصى جهودهم فى العمل خلال لففترة القادمة لعودة الشركة لسابق عهدها وتكون قوة داعمة للأقتصاد الوطني .

كانت تمكنت شركة السويس لتصنيع البترول من الفوز بعشر مادليات ببطولة الجمهورية للشركات والذى أقيمت بمحافظتي بورسعيد والاسماعيلية بمشاركة 46 شركة على مستوي الجمهورية الشهر الماضي .

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